BR-153 será interditada nos dois sentidos em Anápolis

Samuel Leão - 07 de novembro de 2024

BR-153, Anápolis. (Foto: Samuel Leão/Portal 6)

A Ecovias do Araguaia, concessionária responsável pela administração da BR-153, anunciou a interdição total da via, no perímetro urbano de Anápolis. A ação está programada para acontecer nesta quinta-feira (07) e deve afetar ambos os lados da rodovia.

Isso ocorre em razão de uma operação, que irá realizar a passagem de cabos de fibra ótica pelo trecho. Portanto, o bloqueio se faz necessário para garantir a realização do serviço, que ocorre na altura do KM 439.

Com início previsto para as 10h40, a ação deve durar apenas 40 minutos, de modo que terminaria antes das 12h.

Vale ressaltar que o trecho está devidamente sinalizado, portanto, os condutores devem redobrar a atenção para evitar acidentes na área paralisada.