Onde assistir CRB x Goiás pela Série B neste sábado (09)

Esmeraldino vem embalado após emendar sequência de quatro vitórias na competição e ainda sonha com acesso

Augusto Araújo - 07 de novembro de 2024

CRB e Goiás jogam neste sáado pela Série B. (Fotos: Francisco Cedrim/CRB/ Rosiron Rodrigues/ GEC)

No tudo ou nada para ainda tentar o acesso à Série A, o Goiás vai até Alagoas para enfrentar o CRB, em partida válida pela 36ª rodada da segunda divisão do Campeonato Brasileiro.

A bola vai rolar a partir de 17h no Estádio Rei Pelé, localizado em Maceió (AL).

Os donos da casa vêm com os ânimos renovados, após uma vitória importante na luta contra o rebaixamento. De virada, o Galo de Campina triunfou diante do Ituano, jogando na cidade de Itu.

José Aldo balançou as redes para o Gigante Guerreiro, mas Luís Segovia e Getúlio (este, aos 44 minutos do segundo tempo) garantiram o 2 a 1 no placar.

Com isso, o CRB se encontra na 16ª posição, com 39 pontos. Apesar do respiro, está a apenas um ponto da Ponte Preta, primeiro time dentro do Z-4.

Por outro lado, o Esmeraldino ainda mantém a esperança acesa, mesmo estando a cinco pontos do G-4, faltando três rodadas para o fim do campeonato.

Isso porque o time emendou uma sequência de quatro vitórias seguidas na Série B. A mais recente foi por 1 a 0, diante do Guarani. Breno Herculano marcou para o Verdão goiano.

A Band fará a transmissão ao vivo do confronto, pela TV aberta. No entanto, os fãs também podem acompanhar os melhores momentos em tempo real pelos sites Placar UOL e Globo Esporte.