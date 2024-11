Prefeitura de Anápolis divulga data para matrículas em creches e pré-escolas; veja como se inscrever

Alunos serão distribuídos entre as 63 escolas e 44 CEIs e CMEIs do município

Thiago Alonso - 07 de novembro de 2024

Sala de aula, em Anápolis. (Foto: Reprodução/Semed)

A rede municipal de educação de Anápolis anunciou a abertura das inscrições para o ano letivo de 2025, com o objetivo de preencher vagas em creches (Infantil I, II e III) e Pré-Escola (Infantil IV e V).

O período de matrículas se inicia no próximo dia 18 de novembro e se encerra no dia 30 de novembro. Para os alunos do Ensino Fundamental, do 1º ao 9º ano, as inscrições devem ser realizadas entre os dias 2 e 13 de dezembro.

Para se cadastrar, pais e responsáveis devem acessar o Portal da Educação, disponível no site da Prefeitura de Anápolis, e selecionar a série correspondente da criança.

Os cadastros também são válidos para estudantes que já estejam na lista de espera, sendo necessária a atualização dos dados do menor.

A lista com o resultado dos selecionados será divulgada no dia 15 de janeiro de 2025, no site da Secretaria Municipal de Educação (Semed). Os estudantes classificados serão distribuídos entre as 63 escolas e 44 CEIs e CMEIs.