Sicredi Celeiro Centro Oeste amplia presença em Goiás com nova agência em Niquelândia

Com espaço de 200 m², a nova unidade visa oferecer mais comodidade e conforto, além de impulsionar o desenvolvimento local

Publieditorial - 07 de novembro de 2024

(Foto: Divulgação)

A cooperativa de crédito Sicredi Celeiro Centro Oeste, com 33 unidades de atendimento, incluindo agências e escritórios de negócios distribuídas em 28 municípios entre Mato Grosso do Sul e Goiás, segue em ritmo de expansão. Nesta quarta-feira, dia 6 de novembro, inaugurou mais uma agência, desta vez, na cidade de Niquelândia-Go. A unidade está localizada na Avenida Brasil, nº 168, Quadra P, Lote 02, no bairro Bela Vista. Com 200 m² de área, o ambiente contará com sete guichês de atendimento, gerentes de relacionamento e dois caixas eletrônicos, visando oferecer mais conveniência e um atendimento diferenciado aos associados locais.

Autoridades locais e lideranças da cooperativa estiveram presentes na cerimônia, entre elas o presidente da Sicredi Celeiro Centro Oeste, Jaime Antonio Rohr e o diretor executivo Eduardo Duarte Gonçalves e o diretor de operações, Sérgio Aparecido da Silva Coelho. Segundo Jaime Antonio Rohr, a inauguração marca um compromisso com o desenvolvimento econômico da cidade. “Queremos fortalecer nossa proximidade com os associados, que são quem oportunizam a abertura dessa e de todas as nossas agencias, oferecendo serviços que apoiem o crescimento econômico e promovam o cooperativismo local. Garantir então um espaço confortável para que possam gerar seus negócios de forma solida com o apoio da cooperativa”, afirmou o presidente.

Entre os presentes do evento esteve o prefeito eleito de Nioquelandia, Eduardo Moreira. “A presença do Sicredi, um grande parceiro, irá engrandecer muito com as linhas de credito para os pequenos, médios e grandes empresários que querem crescer, evoluir na nossa cidade”, afirma.

Jaime destaca os locais onde a Cooperativa expandiu sua atuação em Mato Grosso do Sul e Goiás, marcando presença em várias cidades e com planos de novas inaugurações. A Cooperativa está presente em Mato Grosso do Sul nas cidades de Alcinópolis, Aparecida do Taboado, Cassilândia, Chapadão do Sul, Costa Rica, Coxim, São Gabriel do Oeste, Sonora, Inocência, Paraíso das Águas, Paranaíba, Rio Verde de Mato Grosso, Pedro Gomes e Figueirão. Em Goiás, atuamos em Anápolis, Ceres, Chapadão do Céu, Goianésia, Inhumas, Itaberaí, Itapuranga, Mineiros, Niquelândia, Piracanjuba, Porangatu, Rialma, São Miguel do Araguaia e Uruaçu, somando 19 pontos de atendimento entre agências e escritórios de negócios. “Neste ano ainda temos a previsão para inaugurar mais duas agências em Anápolis, nos bairros São Francisco e Jaiara”, conclui.

Já o gerente Marciel Rocha, destaca a importância da estrutura para o atendimento aos associados. “Estamos preparados para oferecer soluções financeiras que atendam às necessidades dos associados e contribuam para o desenvolvimento da cidade. Essa unidade reforça o compromisso da Sicredi com a comunidade e o fortalecimento do cooperativismo.”

Sobre o Sicredi

O Sicredi é uma instituição financeira cooperativa presente em todos os estados brasileiros e no Distrito Federal. Com mais de 8 milhões de associados, o Sicredi está comprometido em promover o desenvolvimento das comunidades onde atua, oferecendo soluções financeiras adequadas às necessidades de cada associado. A instituição valoriza a participação dos associados nas decisões e busca a prosperidade coletiva, distribuindo os resultados de forma justa e transparente.