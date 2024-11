Assistente goiano que participou da Copa do Mundo em 2022 é anunciado como secretário de Esporte e Lazer de Bela Vista

Bruno Pires integrará gestão de Eurípedes do Carmo a partir de 2025

Pedro Hara - 08 de novembro de 2024

Eurípedes do Carmo e Bruno Pires durante o anúncio do secretário. (Foto: Reprodução)

Árbitro assistente do quadro da FIFA, o goiano Bruno Pires foi anunciado pelo prefeito eleito de Bela Vista de Goiás, Eurípedes do Carmo (Podemos), como futuro secretário de Esporte e Lazer do município.

Bruno Pires é natural da cidade e assistente desde 2010. Ele está vinculado à FIFA desde 2016, sendo um dos 20 bandeirinhas brasileiros a fazer parte do grupo, segundo a Confederação Brasileira de Futebol (CBF).

Um dos representantes brasileiros na Copa do Mundo de 2022, ele participou de 04 jogos na competição, entre eles Inglaterra x França, válido pelas quartas de final do torneio.