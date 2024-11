Conheça município com maior percentual de favelas em Goiás

Samuel Leão - 08 de novembro de 2024

Cidade de Novo Gama. (Foto: Divulgação)

Dentre as diversas favelas e comunidades urbanas de Goiás, uma região se destaca por possuir a maior concentração de tais áreas habitacionais no estado, estando situadas em Novo Gamando Entorno do Distrito Federal. No total, o município possui cerca de 12.223 pessoas morando nesses espaços, superando o segundo colocado, que é Águas Lindas de Goiás, que tem 10.303, segundo dados do censo divulgado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

Novo Gama fica a cerca de 180 km de Goiânia, e possui as comunidades Boa Vista, com 2.524 pessoas, e Vila União, com 2.181 indivíduos, listadas na pesquisa, que apresenta dados apurados em 2022.

Vale ressaltar que a cidade é líder em percentual. Ao se comparar em números absolutos, fica em segundo já que Goiânia dispara de longe e supera em mais de 100%.

Apesar dos números expressivos, o levantamento também apontou que Goiás foi o segundo estado com o menor percentual de pessoas morando em favelas e comunidades urbanas. No total, cerca 1,3% da população vive nessas condições.

Portanto, a população residente em favelas e comunidades urbanas no estado, em 2022, somou 94.518 pessoas. Em primeiro, com o menor número do país, figurou o Mato Grosso do Sul (MS), com menos da metade do índice goiano – apenas 0,6% da população nessa estatística.

Também foi revelado que os moradores de tais localidades possuem uma média menor de idade, além de um índice maior de analfabetismo. Dos moradores das favelas e comunidades urbanas, três em cada quatro são de cores preta ou parda.

Por fim, também foi registrado que Goiás possui apenas duas favelas com mais de mil domicílios, sendo também o terceiro estado com o maior uso percentual de fossa rudimentar ou buraco, utilizados como uma alternativa para a ausência de sistemas de esgotamento sanitário. Em consequência das deficiências estruturais, poços e carros-pipa são mais utilizados em tais áreas do que nos demais domicílios do estado.