Explosão em apartamento deixa 3 mortos e derruba prédio em Maceió

Ainda segundo os bombeiros, a suspeita é que vazamento de gás em um dos apartamentos tenha provocado a explosão

Folhapress - 08 de novembro de 2024

(Foto: SBT/Reprodução)

FRANCISCO LIMA NETO E JOSUÉ SEIXAS – Um prédio de dois pavimentos desabou em Maceió, Alagoas, na madrugada desta quinta-feira (7) após uma explosão em um dos apartamentos. O acidente deixou três mortos, sendo um menino de 10 anos e dois adultos, de acordo com o Corpo de Bombeiros.

Nesta tarde, a Polícia Científica identificou as três vítimas. São eles Gilvan da Silva, 57, seu neto Tharlysson Felipe da Silva Ferreira, 10, e Wesley Lopes da Silva, 36.

Segundo a tenente-coronel dos Bombeiros, Viviane Suzuki, Gilvan e o neto morreram no local. Wesley chegou a ser socorrido, mas não resistiu aos ferimentos.

A explosão aconteceu no Residencial Maceió I, na Cidade Universitária. Ainda segundo os bombeiros, a suspeita é que vazamento de gás em um dos apartamentos tenha provocado a explosão.

O residencial é um condomínio horizontal, composto por prédios de oito apartamentos, sendo quatro no térreo e quatro no 1º andar.

Com a força da explosão, o prédio colapsou, deixando o entorno repleto de destroços.

Além dos três mortos, outras cinco pessoas ficaram feridas e foram levadas ao HGE (Hospital Geral do Estado).

O HGE afirmou ter atendido quatro vítimas do acidente: uma mulher de 51 anos, um jovem de 18 anos, uma adolescente de 15 anos e uma criança de oito anos, todos com estado de saúde estável.

A Defesa Civil de Maceió afirmou que que isolou o local e desocupou cinco blocos vizinhos. No total, moradores de 20 apartamentos foram retirados de casa para que seja realizada vistoria que comprove se esses imóveis foram danificados e se há comprometimento estrutural.

A prefeitura de Maceió disponibilizou abrigo para as pessoas afetadas pela interdição. A Defesa Civil do município não descarta que mais apartamentos sejam interditados.

A Diretoria Social do órgão também está no local com psicólogas e assistentes sociais para atender as famílias que foram vítimas; além de atender aos moradores dos apartamentos vizinhos atingidos para realizar os encaminhamentos necessários.

A perícia foi acionada para colher indícios que possam apontar a causa da explosão.

POLÍTICOS SE MANIFESTAM SOBRE TRAGÉDIA

O governador de Alagoas, Paulo Dantas (MDB), prestou sua solidariedade às vítimas e afirmou que a ação rápida dos Bombeiros e do Samu evitaram que a tragédia fosse maior.

O presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP), disse ter se colocado à disposição para ajudar nas ações imediatas que estão sendo tomadas pela prefeitura.

O prefeito de Maceió, JHC (PL), disse que a gestão municipal está mobilizada para dar suporte e acolhimento a quem precisa. “Não mediremos esforços para amparar e cuidar do nosso povo”, escreveu.

O ministro dos Transportes e senador licenciado Renan Filho (MDB) desejou força e conforto às famílias das vítimas e garantiu que acompanhará de perto a situação para que as medidas necessárias sejam tomadas.

O senador Renan Calheiros (MDB) também se solidarizou.