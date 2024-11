Lugares para ter bons dates em Goiânia

Conheça opções incríveis para conquistar o coração do seu par

Beatriz Bueno - 08 de novembro de 2024

Zen Adega e Restaurante, localizado no Setor Jáo, em Goiânia (Foto: Reprodução/Mídias Sociais)

Se você está em busca do cenário perfeito para apimentar seus encontros em Goiânia, prepare-se para deixar o coração e o estômago mais felizes! A capital é um verdadeiro prato cheio de opções românticas, que vão muito além do tradicional “cinema e pipoca”.

Desde restaurantes com ambientes acolhedores até cafés charmosos, Goiânia oferece uma variedade de lugares que prometem transformar qualquer date em uma experiência memorável.

Pensando nisso, o Portal 6 separou alguns lugares para ser o cenário do seu próximo date.

Localizado no coração da cidade, o Guayá Comedoria é um restaurante com um menu sazonal, ou seja ela muda a cada semana. Com um ambiente aconchegante em um casarão goiano e gastronomia com influência mundial. O local oferece uma experiência gastronômica com 3 etapas, entrada, prato principal e sobremesa por apenas R$ 55.

Agora se você deseja impressionar no primeiro encontro, o Zen Adega e Restaurante, no Setor Jáo, é a escolha ideal. Um ambiente romântico, rústico e à luz de velas para conquistar o coração do seu par. Conta com um menu variado e uma carta de vinhos excelente.

Sendo, talvez, a pizzaria mais charmosa da cidade o Ateliê Pizza Café e Arte, no Setor Central, impressiona com o ambiente quente, simples e romântico. As pizzas são artesanais, servidas em porções individuais e com uma carta de drinks para ninguém botar defeito.

Para quem procura um lugar casual para um date de domingo à tarde, a The Coffee, com duas unidades em Goiânia, ambas no Setor Bueno, é uma cafeteria minimalista com influencia japonesa, presente em 20 países. Com uma variedade impressionante de bebidas quentes e frias e deliciosos confeitos.