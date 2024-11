Motorista de aplicativo impressiona mostrando quanto ganhou rodando por 09 horas em um sábado

"Meu foco foi não me cansar muito e, mesmo assim, voltar com o bolso cheio", disse a condutora

Magno Oliver - 08 de novembro de 2024

(Foto: Captura de Tela / Instagram / @amandapaiva.uber)

Nessa era digital de aplicativos e empreendedorismo, trabalhar como motorista de aplicativo tem sido alternativa de emprego para muitos trabalhadores brasileiros.

Assim, a atividade de motorista de aplicativo se tornou uma profissão que rende ganhos extras bons para quem busca novas opções de fazer uma grana extra.

Dessa forma, com uma meta financeira a ser batida, uma motorista de aplicativo viralizou na internet mostrando suas aventuras para conseguir faturar rodando 09 horas em pleno sábado.

Motorista de aplicativo impressiona mostrando quanto ganhou rodando por 09 horas em um sábado

Trabalhar como motorista de aplicativo é ter a certeza que você viverá histórias inusitadas e divertidas a fim de alcançar um ganho financeiro bacana ao fim do dia.

E foi nesse espírito que o perfil no Instagram da @amandapaiva.uber bombou nas redes sociais mostrando um pouquinho da sua rotina para fazer um trocado em pleno sábado.

“9 horas de trabalho no sabadão quanto que dá pra fazer? bora lá”, diz ela no início da gravação.

“Escovei o dente e o cabelo, escondi as olheiras e a primeira missão foi cuidar dos pets. Sai com a senhora para deixar ela no plantão e vamos atrás de um baldinho de café”, continuou.

“Bati um mistão e aí foi hora de abastecer. Bati R$ 160,00 para encher o tanque. 7h30 tava online no aplicativo.”, e assim ela dá início às corridas do dia.

Enquanto ela atendia as viagens, ela também vendia produtos dentro do carro, com uma espécie de lojinha móvel.

“Hora de fechar o escritório ficou assim: R$ 46,00 reais na 99, R$ 335,00 na UBER, R$ 25,00 do por fora. R$ 406,00 de aplicativo e R$ 149,70 de lojinha em 9 horas de trabalho com 255 quilômetros rodados.”, encerrou ela.

Confira o vídeo completo de todo o trajeto da motorista de aplicativo:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Amanda Paiva – Uber (@amandapaiva.uber)

Assim, siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro de várias notícias e curiosidades, tudo em tempo real para você!