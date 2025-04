Onde assistir Goiás x Paysandu pela final da Copa Verde, nesta quarta-feira (23)

Equipes se enfrentam novamente após empate sem gols no jogo de ida da decisão

Augusto Araújo - 22 de abril de 2025

Saiba onde assistir Goiás x Paysandu pela final da Copa Verde, nesta quarta-feira (23). (Foto: Reprodução/Instagram)

Buscando levar uma taça para casa, o Goiás volta a enfrentar o Paysandu nesta quarta-feira (23), pelo jogo de volta da final da Copa Verde 2025.

A bola vai rolar no Estádio Serra Dourada, em Goiânia, a partir das 21h.

O duelo de ida entre as equipes aconteceu no dia 09 de abril. No Estádio Mangueirão, localizado em Belém (PA), os clubes não saíram do 0 a 0.

Desde então, o Esmeraldino teve um desempenho oscilante pela Série B. Ele venceu o Operário-PR, por 2 a 1, empatou em 2 a 2 com o Vila Nova e perdeu para o América-MG, por 1 a 0.

Esta última partida, que ocorreu no domingo (20), foi decidida com um gol de pênalti. Aos 12 minutos, Miguelito converteu a cobrança, decretando o placar final e a vitória para o Coelho.

Assim, o time mineiro pulou para a vice-liderança, com 09 pontos conquistados em quatro jogos. Já o Goiás se encontra em 8º lugar na Segunda Divisão, com 07 pontos. Situação bem diferente do rival na final da Copa Verde.

Começo difícil

Isso porque o Paysandu ocupa atualmente a 17ª colocação da Série B, com apenas um ponto conquistado em quatro jogos.

Desde o último encontro com o time goiano, o Papão da Curuzu perdeu duas partidas – 1 a 0 contra o Vila Nova e 2 a 0 diante da Chapecoense. Ele também empatou sem gols com o Operário-PR.

Dessa forma, o time paraense busca a primeira vitória na competição, e procura na Copa Verde um bom desempenho para reacender os ânimos no campeonato nacional.

Onde assistir Goiás x Paysandu pela final da Copa Verde, nesta quarta-feira (23)

O canal do YouTube Esporte na Cultura fará a transmissão da partida. Contudo, os fãs ainda podem acompanhar os melhores momentos em tempo real pelos sites Globo Esporte e Placar UOL.

