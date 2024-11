PF indicia Marçal por laudo falso contra Boulos divulgado às vésperas do 1º turno da eleição

Imagem divulgada pelo ex-coach tentava associar Boulos ao uso de drogas

Folhapress - 08 de novembro de 2024

(Foto: Bruno Santos/ Folhapress)

ANA PAULA BIMBATI ECARLA ARAÚJO – A Polícia Federal indiciou nesta sexta-feira (8) Pablo Marçal (PRTB) por divulgar um documento falso. O ex-coach publicou um laudo médico falso contra Guilherme Boulos (PSOL) às vésperas do primeiro turno das eleições.

Marçal prestou depoimento nesta sexta no prédio da Superintendência Regional da PF em São Paulo. Ele chegou no local por volta das 11h20.

Assim como a Polícia Civil, a PF também concluiu que o laudo divulgado por Marçal é falso. A imagem divulgada pelo ex-coach tentava associar Boulos ao uso de drogas.

O documento foi divulgado no perfil de Instagram do influenciador no dia 4 de outubro.

A Justiça Eleitoral também investiga o caso. No domingo do primeiro turno, o desembargador Silmar Fernandes, presidente do TRE-SP, disse que se Marçal for condenado pode ter os direitos políticos suspensos, o que deixaria o influenciador inelegível.

O candidato do PRTB negou em diferentes ocasiões saber que o laudo era falso. “Vocês podem falar com o Tássio Renam [advogado]. Ele que postou, na hora da postagem eu estava no (podcast) Inteligência Limitada. Ele mesmo postou. E a gente está 100% em paz”, afirmou a jornalistas depois de votar no primeiro turno das eleições.