Revelada imagem de ex-estudante de enfermagem suspeito de perseguir jovens em Anápolis

Jovem, de 20 anos, apresentaria comportamentos agressivos e falas desconexas com a realidade

Paulo Roberto Belém - 08 de novembro de 2024

Jovem, de 20 anos, é suspeito de perseguir estudantes em Anápolis. (Foto: Reprodução)

O Portal 6 teve acesso à foto do jovem, de 20 anos, que é investigado por perseguir, repetidas vezes, estudantes em Anápolis. Nesta quinta-feira (07), ele foi encaminhado novamente pela Polícia Civil por hostilizar uma jovem nas imediações da UniEvangélica.

A repercussão da imagem tem o intuito de localizar possíveis outras vítimas, visto que o suspeito, em duas ocasiões recentes, foi parar na delegacia. Na semana passada, o mesmo perseguiu uma estudante do terminal de ônibus até a faculdade, na região central da cidade.

Nesta sexta-feira (08), em entrevista ao Portal 6, a delegada Aline Lopes, responsável pela Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente (DPCA), traçou o perfil do suspeito que é ex-estudante do curso de enfermagem.

“Ele tem problemas mentais, cumpre inclusive medida de segurança, chegou a ser condenado por um crime no Maranhão e, por ser declarado imputável, em vista dos problemas mentais, ele não pode ser preso, faz apenas tratamento e cumpre medidas de segurança”, informou.

Aline Lopes observou, ainda, mais indicativos do perfil do suspeito. “Tem falas completamente desconexas da realidade, com a mania de perseguição às pessoas, portanto, vamos encaminhar os fatos ao juiz, acerca da medida de segurança e dos últimos atos, e iremos pedir a internação”, concluiu a delegada.

Assim, a DPCA trabalha para concluir o inquérito policial, a fim de encaminhar o caso para a Justiça Criminal.