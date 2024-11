Saiba qual é a margem de erro dos radares de velocidade e evite multas

Pedro Ribeiro - 08 de novembro de 2024

(Foto: Reprodução/Fernando Frazão/Agência Brasil)

As multas realmente são uma preocupação para todo o motorista.

A pressão de respeitar os limites de velocidade e a constante vigilância dos radares fazem parte da rotina de quem dirige.

Mas você sabia que os radares de velocidade têm uma margem de erro?

Entender essa margem de erro é essencial para se proteger e evitar surpresas indesejadas.

Se você dirige, muito provavelmente já ouviu falar que existe uma velocidade acima do permitido que você pode passar por um radar sem ser multado.

Muita gente acha que isso não passa apenas de um mito, já outras pessoas realmente acreditam que existe, sim, uma margem de erro. Mas, afinal, no que você pode acreditar?

Pois bem, embora os radares não tenham uma “taxa de tolerância” oficial, eles apresentam um limite aceitável que você pode passar sem levar multas.

Para vias com limites de velocidade de até 100 km/h, essa margem é fixa e de 7 km/h. Ou seja, em uma via com limite de 40 km/h, por exemplo, o motorista pode circular até 47 km/h sem ser multado.

Já em vias com limites superiores a 100 km/h, a situação é um pouco diferente.

Nesses casos, a “tolerância” é de apenas 7% da velocidade permitida. Em estradas com limite de 110 km/h, por exemplo, a tolerância vai até 118 km/h.

Apesar desses dispositivos não serem perfeitos, é essencial manter a atenção nos limites de velocidade e na sinalização, pois a melhor maneira de evitar contratempos no trânsito e multas é dirigir com responsabilidade.

Lembre-se: a segurança vem em primeiro lugar, e estar informado sobre esses detalhes pode fazer toda a diferença na sua experiência ao volante.

