Mesmo que por experiências particulares, alguns passageiros influenciam o modo como eles lidam com suas corridas

Magno Oliver - 09 de novembro de 2024

Muitos motoristas de aplicativos já passaram por experiências impactantes de todas as formas com passageiros em suas viagens por aí.

E essas experiências compartilhadas entre eles criaram um padrão de nomes que se repetiam e os deixavam sempre alertas.

Vale lembrar que essa lista não define a personalidade de alguém pelo nome, mas sim traz uma tendência observada em experiências e relatos colhidos de vários motoristas de aplicativos.

6 nomes de passageiros que os motoristas de aplicativos mais têm medo em aceitar corridas

1. João

Alguns motoristas relataram que passageiros com esse nome costumam cancelar corridas com bastante frequência. Assim, esse tipo de atitude acaba atrapalhando a rotina de trabalho deles.

2. Jéssica

A segunda indicação é do nome Jéssica. Esse nome vem associado a muitos atrasos além do tempo normal de espera, pois muitos motoristas afirmam que esperam além do tempo previsto para embarcar passageiras com esse nome.

3. Lucas

A terceira posição foi para o nome Lucas. Assim, há relatos de que passageiros com esse nome tendem a questionar o tempo todo o trajeto do motorista, causando desconforto e insegurança. Eles fiscalizam muito e avaliam de minuto em minuto como o condutor está dirigindo no trânsito até chegar ao seu destino final.

4. Maria

Se você se chama Maria, saiba que o seu nome também foi citado. Assim, alguns motoristas relatam que usuárias chamadas Maria costumam falar alto no telefone durante a corrida, o que incomoda muito. O sonho deles é que essas passageiras atendam telefone em outro momento fora da viagem com eles.

5. Felipe

5º lugar foi para o nome Felipe. É comum que passageiros com esse nome tentem colocar mais pessoas no carro do que o permitido. Vale lembrar que atualmente os Ubers não carregam passageiros no banco da frente, apesar do limite dentro do carro ser de 4 passageiros por viagem.

6. Ana

Por fim, Ana é a sexta posição. Esse nome tem sido muito associado a passageiras que pedem paradas inesperadas durante o trajeto, causando atraso para o motorista. Pegar uma pessoa aqui, parar numa farmácia, elas sempre interrompem a viagem e solicitam uma pequena pausa para fazer algo.

