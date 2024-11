Estudo finalmente revela quem se quem nasceu primeiro foi o ovo ou a galinha

Agora, a ciência finalmente trouxe uma resposta para esse enigma que atravessava séculos!

Pedro Ribeiro - 09 de novembro de 2024

(Foto: Marcello Júnior/ Agência Brasil)

Essa é uma das maiores perguntas da humanidade: afinal, quem veio primeiro, o ovo ou a galinha?

Essa dúvida já rendeu muitas conversas divertidas e, por séculos, deixou filósofos, cientistas e curiosos de todas as idades intrigados.

Mas agora, a ciência finalmente trouxe uma resposta para esse enigma clássico!

Se você já fez essa pergunta para amigos ou ficou se perguntando sobre o mistério por trás dela, prepare-se para descobrir o veredito.

Um estudo recente desenvolvido pela Universidade de Genebra, na Suíça, parece ter finalmente encontrado uma resposta científica para essa antiga questão. E a resposta talvez seja diferente de tudo que imaginamos.

Em uma descoberta revolucionária, os pesquisadores encontraram no fundo do mar do Havaí, em 2017, uma espécie unicelular chamada Chromosphaera perkinsii.

À primeira vista, C. perkinsii poderia parecer apenas mais um organismo microscópico, mas as observações revelaram algo surpreendente.

Essas células, ao atingirem seu tamanho máximo, começam a se dividir, formando colônias multicelulares.

Esse comportamento se assemelha muito aos primeiros estágios de desenvolvimento embrionário de animais, sugerindo que as “ferramentas genéticas” para a criação de ovos existiam muito antes das galinhas.

“Embora Chromosphaera perkinsii seja uma espécie unicelular, seu comportamento indica que processos de coordenação e diferenciação multicelular já estavam presentes muito antes do surgimento dos primeiros animais na Terra”, afirmou Omaya Dudin, o pesquisador que liderou o estudo.

Essa descoberta abre portas para um entendimento mais profundo sobre a origem da vida.

Estudos anteriores de fósseis de 600 milhões de anos já sugeriam características semelhantes a embriões, mas a nova pesquisa oferece uma explicação: a capacidade de gerar algo parecido com um “ovo” não só antecede o surgimento das galinhas, como pode estar ligada aos primórdios da multicelularidade.

Com isso, a ciência pode reavaliar conceitos sobre a evolução da vida e sua transição para formas multicelulares complexas.

Portanto, a resposta para a famosa pergunta parece ser clara: o “ovo” – ou pelo menos sua versão primitiva – veio muito antes da galinha.

A natureza desenvolveu as bases genéticas para a criação de ovos bilhões de anos antes de as primeiras galinhas surgirem na Terra.

Esse estudo marca uma nova era no entendimento da evolução e no desvendamento de mistérios que, até então, pareciam insolúveis.

