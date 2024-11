Socorristas são acionados após colisão de caminhonete em bairro de Anápolis

Veículo estava carregado de móveis e utensílios domésticos

Davi Galvão - 09 de novembro de 2024

Acidente aconteceu no bairro Bandeiras. (Foto: Reprodução)

Autoridades policiais e socorristas precisaram ser acionadas na tarde deste sábado (09), após um motorista colidir contra um poste de iluminação, no bairro Bandeiras, região Norte de Anápolis.

Imagens registradas no local mostram a caminhonete Ford F-100 com o para-choque avariado, após a colisão, com o concreto da base do poste também danificado.

Na caçamba do automóvel estavam diversos móveis e utensílios domésticos, aparentando se tratar de uma mudança.

O Corpo de Bombeiros esteve presente na cena do incidente, onde realizou o socorro médico em uma das vítimas, que estava no veículo.

A Polícia Militar (PM) também foi acionada para colher o depoimento de testemunhas e dar início à apuração do que pode ter levado ao acidente.