Homem que recusou atendimento do SAMU morre em Goiânia uma semana após acidente

Na ocasião, ele trafegava com esposa em uma moto quando foi atingido por um carro

Samuel Leão - 10 de novembro de 2024

No acidente, ele foi atingido por um carro enquanto trafegava de moto. (Foto: Reprodução)

Uma semana após sofrer um acidente de trânsito no bairro Jardim das Esmeraldas, em Goiânia, um homem, de 48 anos, veio a óbito após relatar fortes dores abdominais, na tarde deste domingo (10). A vítima, que pilotava uma motocicleta no momento do acidente, estava acompanhado pela esposa na garupa.

Na ocasião, os dois foram lançados ao solo após a colisão com um veículo em um cruzamento, onde o motociclista teria recusado atendimento médico inicial. O acidente ocorreu em 03 de novembro, quando o veículo colidiu lateralmente com um carro ao cruzar uma rua do bairro.

A falta de sinalização adequada no local foi um fator que poderia ter contribuído para a colisão. Após o choque, os envolvidos apresentavam ferimentos leves, com esposa sendo atendida e encaminhada para atendimento médico, enquanto o homem dispensou os cuidados iniciais oferecidos pela equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU).

Passados sete dias, ele começou a sentir dores abdominais intensas, que o levaram a procurar a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do bairro Chácara do Governador, no sábado (09). Apesar dos cuidados recebidos na UPA, ele não resistiu e faleceu no dia seguinte.

A família registrou o falecimento e acionou o Instituto Médico Legal (IML) para a realização dos exames necessários.

A colisão, que havia sido registrada como lesão corporal leve, agora traz desdobramentos mais graves, dada a morte da vítima. O caso deve ser investigado pela Polícia Civil (PC).