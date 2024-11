Moradores de Goiás levam mais de R$ 1 milhão na Mega-Sena; veja as cidades dos ganhadores

Próximo sorteio ocorre na quarta-feira (13), com prêmio acumulado de 3,5 milhões

Denilson Boaventura - 10 de novembro de 2024

Sorteio da Mega Sena realizado no último sábado (09). (Foto: Captura/ YouTube)

Realizado no sábado (09), o último sorteio da Mega-Sena trouxe motivos de comemorações para moradores de Goiás que, juntos, faturaram mais de R$ 1 milhão.

Ao todo, 11 apostas feitas no estado acertaram 5 dos 6 números sorteados, garantindo a quina da loteria.

Os ganhadores são de Goiânia, Aparecida de Goiânia, Anápolis, Cachoeira Dourada, Itapuranga, Itapirapuã, Itumbiara e Quirinópolis.

Cada uma das apostas simples levou R$ 49.426,51. No entanto, um apostador de Itapuranga se destacou ao ganhar R$ 197.706,04, por ter realizado uma aposta com nove números.

Além disso, dois bolões também trouxeram prêmios significativos. Um em Goiânia, que levou R$ 197.705,70, e outro em Anápolis, que garantiu R$ 247.132,50 para os participantes.

Confira os números sorteados

13 – 16 – 33 – 43 – 46 – 55

Como apostar

Se você deseja tentar na Mega-Sena, as apostas podem ser feitas até as 19h (horário de Brasília) do dia do sorteio, em qualquer lotérica ou online, através do site da Caixa Econômica Federal.

Para apostar pela internet, é necessário ter mais de 18 anos, um cadastro no site e um cartão de crédito para preencher o pagamento.

O próximo sorteio ocorre na quarta-feira (13), com prêmio acumulado de 3,5 milhões.