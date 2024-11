Onde assistir Vila Nova x Ponte Preta pela Série B nesta segunda-feira (11)

Enquanto Tigrão ainda busca acesso para primeira divisão em 2025, equipe paulista quer sair da zona de rebaixamento

Augusto Araújo - 10 de novembro de 2024

Vila Nova e Ponte Preta jogam pela Série B nesta segunda-feira (11). (Foto: Fernando Brito/Vila Nova F.C. / Marcos Ribolli/PontePress

Nesta segunda-feira (11), o Vila Nova vai receber a Ponte Preta, em partida válida pela 36ª rodada do Campeonato Brasileiro Série B.

A bola vai rolar a partir das 18h30, no Estádio Onésio Brasileiro Alvarenga (OBA), localizado no Setor Leste Universitário, em Goiânia.

O Tigrão ainda tem uma ínfima esperança de conseguir o acesso à Série A, após o empate entre Sport e Chapecoense por 1 a 1, neste domingo (10).

No entanto, a equipe goiana precisará vencer todos os jogos e torcer para que o time de Recife (PE) não mais pontue nos próximos três confrontos. Isso porque o Colorado possui 52 pontos e o Leão da Ilha 60 pontos.

Contudo, o Vila Nova vem de duas derrotas seguidas por 3 a 0, diante do Avaí e do Santos, e terá de voltar a reencontrar o caminho dos triunfos.

A Macaca, por outro lado, briga para fugir do rebaixamento. Atualmente na 17ª posição, basta uma vitória para ultrapassar o CRB, primeiro time fora do Z-4, com 39 pontos.

Porém, assim como o Tigrão, a Ponte Preta também perdeu na última partida. De virada, o Paysandu conseguiu triunfar por 2 a 1 diante do time paulista.

O Sportv fará a transmissão do jogo pela TV a cabo, assim como o Premiere pelo sistema de pay-per-view. A plataforma online Globoplay também vai repercutir todas as emoções do duelo ao vivo.