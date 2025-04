Saudável e saboroso: conheça os benefícios do suco de laranja com inhame

Que tal dar um gás extra na sua saúde e trazer mais ânimo para a rotina?

Anna Júlia Steckelberg - 20 de abril de 2025

(Foto: Captura de Tela/YouTube/Receitas sem Blá Blá Blá)

Se você está em busca de uma bebida que una sabor, saúde e praticidade, o suco de laranja com inhame pode ser a escolha perfeita. Essa combinação, embora inusitada para alguns, tem ganhado destaque por seus inúmeros benefícios nutricionais.

Vamos entender por que essa mistura pode ser uma excelente adição à sua rotina alimentar.

O suco de laranja com inhame é um verdadeiro combo de saúde.

A laranja, já conhecida por ser rica em vitamina C, reforça o sistema imunológico e ajuda a prevenir gripes e resfriados.

Quando entra em cena o inhame, cheio de betacarotenos e vitaminas do complexo B, os efeitos positivos no organismo se multiplicam. Além disso, o inhame é fonte de fibras, que colaboram com a saúde intestinal e melhoram a digestão.

Essa dupla também faz bem para o coração: enquanto o inhame fornece potássio, que auxilia no controle da pressão arterial, a laranja oferece antioxidantes que combatem inflamações e protegem os vasos sanguíneos.

Outro ponto interessante é que o inhame garante uma energia mais estável ao longo do dia.

Por ter carboidratos de baixo índice glicêmico, ele evita picos de açúcar no sangue, o que é ótimo para quem quer mais disposição sem exagerar na dose de açúcar. E tem mais: os antioxidantes presentes nos dois ingredientes também atuam na saúde da pele, ajudando a manter o brilho natural e combatendo os radicais livres.

Receita prática de suco de laranja com inhame

Ingredientes:

– 1 inhame pequeno, descascado e cozido;

– Suco de 2 laranjas;

– 200 ml de água.

Modo de preparo:

No liquidificador, adicione o inhame cozido, o suco de laranja e a água.

Bata até obter uma mistura homogênea.

Sirva na hora. Se quiser, adoce com mel ou adoçante natural.

Quer deixar o suco ainda mais turbinado? Acrescente folhas de couve ou hortelã. Além de refrescar, elas trazem nutrientes extras e deixam o sabor ainda mais interessante.

