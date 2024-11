Além do Jardim Esperança, Anápolis tem outros 5 bairros classificados como favela pelo IBGE

Pesquisa foi realizada em 2022, com o levantamento sendo divulgado apenas em 2024

Samuel Leão - 11 de novembro de 2024

Imagem aérea de Anápolis (Foto: Prefeitura de Anápolis)

Além do bairro Jardim Esperança, situado na região Sudeste de Anápolis, apontado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) como a maior favela do estado, outros cinco bairros também integram a lista de favelas e comunidades urbanas.

A pesquisa foi realizada em 2022, com o levantamento sendo divulgado apenas em 2024. Vale ressaltar que a definição de favela não se dá apenas pelas características visuais ou geográficas do bairro, mas sim pela insuficiência e inadequação de políticas públicas e investimentos privados dirigidos à garantia do direito à cidade.

Portanto, tais áreas integram a lista em razão ausência de infraestrutura, serviços públicos e proteção ambiental, gerando a condição de vulnerabilidade aos locais.

Além do Jardim Esperança, foram apontados como favelas de Anápolis os bairros Novo Paraíso I e II, a ocupação na Rede Ferroviária Federal e o Bordon e a Vila João XXIII.

No total, em Anápolis, são 7.477 habitantes de tais localidades. Vale apontar também que 62% dessa população foi identificada como de cor parda.

No estado, o percentual de pardos é de 54,2%. Juntamente com Anápolis, as cidades que tiveram os maiores percentuais de favelas registradas, em Goiás, foram Novo Gama e Valparaíso de Goiás.