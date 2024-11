Cine Prime do Anashopping vai ter sessões de Pantera Negra e outros filmes totalmente gratuitos

Festival de Cinema Vidas Negras ocorre entre os dias 20 e 23 de novembro

Publieditorial - 11 de novembro de 2024

Pantera Negra será um dos filmes exibidos nas telas de cinema. (Foto: Divulgação)

O Cine Prime e a Território Cultural realizam de 20 a 23 de novembro, semana de exibição gratuita de filmes que abordam as questões raciais e o combate ao racismo. De quarta à sexta, às 20h e sábado às 15h. Na quarta (20), feriado nacional, teremos o ponto alto da agenda com a exibição do filme Mandela e a Luta pela Liberdade com roda de conversa na sequência.

Em cartaz, teremos “Mandela e a Luta pela Liberdade” (2007), “A cor púrpura” (1985), “A Mulher Rei” (2022) e “Pantera Negra” (2018). O Festival de Cinema Vidas Negras faz parte do projeto Cine Prime Paradiso, possível graças à Lei Paulo Gustavo do Governo Federal, operacionalizado pelo Governo de Goiás, por meio da Secretaria de Estado da Cultura e Prefeitura Municipal de Anápolis.

“O evento tem como objetivo ofertar à população de forma totalmente gratuita, títulos importantes para a discussão racial em uma experiência de imersão cinematográfica. Estamos satisfeitos em ter ao longo do ano oferecido momentos diversos de discussão a partir do cinema. O Cine Prime tem compromisso com a cidade e é importante que a cidade também se aproveite dessa experiência de uma empresa que tem preocupação coletiva e social com a cidade”.

Acompanhe a programação:

Festival de Cinema Vidas Negras

Data: 20 a 23 de novembro

Local: Cine Prime de Anápolis – AnaShopping

Participação gratuita

20 de novembro

20h – Mandela e a Luta pela Liberdade” (2007)

Duração: 1h 58min

James Gregory (Joseph Fiennes) é um típico branco sul-africano, que enxerga os negros como seres inferiores, assim como a maioria da população branca que vivia na África do Sul sob o apartheid dos anos 60. Crescido no interior, ele fala bem o dialeto Xhosa. Exatamente por isso, não é um carcereiro comum: atua, na verdade, como espião do governo com a missão de repassar informações do grupo de Nelson Mandela (Dennis Haysbert) para o serviço de inteligência. Mas a convivência com Mandela cria um forte laço de amizade entre eles e o transforma em um defensor dos direitos negros na África do Sul.

21 de novembro

20h – A Mulher Rei (2022)

Duração: 2h 15min

A Mulher Rei acompanha Nanisca (Viola Davis) que foi uma comandante do exército do Reino de Daomé, um dos locais mais poderosos da África nos séculos XVII e XIX. Durante o período, o grupo militar era composto apenas por mulheres que, juntas, combateram os colonizadores franceses, tribos rivais e todos aqueles que tentaram escravizar seu povo e destruir suas terras. Conhecidas como Agojie, o grupo foi criado por conta de sua população masculina enfrentar altas baixas na violência e guerra cada vez mais frequentes com os estados vizinhos da África Ocidental, o que levou Dahomey a ser forçado a dar anualmente escravos do sexo masculino, particularmente ao Império Oyo, que usou isso para troca de mercadorias como parte do crescente fenômeno do comércio de escravos na África Ocidental durante a Era dos Descobrimentos, o que fez com que mulheres fossem alistadas para o combate.

22 de novembro

20h – A cor púrpura (1985)

Duração: 2h21min

A Cor Púrpura é o filme musical baseado no romance homônimo de Alice Walker. A história é contada a partir das cartas escirtas por uma jovem à Deus. Celie (Fantasia Barrino) é uma mulher afro-americana que vive no sul dos Estados Unidos no começo do século XX. Ela tenta superar os traumas deixados pelo abusos do pai e do marido ao longo dos anos e, para isso, contará com o apoio e a força de um grupo de mulheres que constrói uma irmandade.

23 de novembro

15h – Pantera Negra (2018)

Duração: 2h15 min

Em Pantera Negra, após a morte do rei T’Chaka (John Kani), o príncipe T’Challa (Chadwick Boseman) retorna a Wakanda para a cerimônia de coroação. Nela são reunidas as cinco tribos que compõem o reino, sendo que uma delas, os Jabari, não apoia o atual governo. T’Challa logo recebe o apoio de Okoye (Danai Gurira), a chefe da guarda de Wakanda, da irmã Shuri (Letitia Wright), que coordena a área tecnológica do reino, e também de Nakia (Lupita Nyong’o), a grande paixão do atual Pantera Negra, que não quer se tornar rainha. Juntos, eles estão à procura de Ulysses Klaue (Andy Serkis), que roubou de Wakanda um punhado de vibranium, alguns anos atrás.