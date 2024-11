Mulher é condenada após cometer injúria racial contra família: “só aqui para chegar esses macacos”

Confusão teria começado após uma discussão a respeito do portão de um parque municipal

Davi Galvão - 11 de novembro de 2024

Confusão aconteceu no Bosque Municipal de Ouvidor. (Foto: Reprodução/ Google Street View)

Uma mulher foi condenada pelo crime de injúria racial após ter xingado uma família que saía de um bosque, em Ouvidor, região Sudeste de Goiás, com palavras de tom racista.

A decisão, proferida pelo juiz Breno Gustavo Gonçalves dos Santos, da 1ª Vara Criminal de Catalão, fixou a pena em três anos, dois meses e quatorze dias de reclusão, convertida para duas penas restritivas de direitos em regime aberto.

Na época do crime, ocorrido em julho de 2023, as vítimas -u m casal e os filhos – contaram que estavam passeando no bosque municipal de Ouvidor e, ao sair, abriram o portão, que havia se fechado.

Nisso, a ré, que também estava no local, teria confrontado a família, acusando-os de terem aberto o portão com o intuito de deixarem o cachorro – que ela tinha levado para passear – escapar.

Foi nesse momento que, conforme consta na denúncia enviada ao Ministério Público (MP), ela teria dito: “só aqui em Ouvidor para chegar esses macacos”.

Assim, diante dos fatos, a família buscou uma delegacia e deu início a um processo no MP, que culminou na condenação da autora.

Vale ressaltar que ela ainda pode recorrer em liberdade.