Cantor Rafael, da dupla com Racyne, é vítima de extorsão e perde R$ 35 mil após ameaças

Intimidações para pagamento de dívida incluíam ligações, mensagens e imagens da família do artista

Thiago Alonso - 01 de abril de 2025

Sertanejo Rafael Dias foi ameaçado para pagar cheque, antes mesmo do vencimento. (Foto: Divulgação/PC)

A Polícia Civil (PC) abriu inquérito para apurar ameaças que o sertanejo Rafael Dias, da dupla Racyne e Rafael, vinha sofrendo por uma mulher, que chegou a extorquir mais de R$ 35 mil dele, devido a uma dívida.

Segundo as investigações, a suspeita, que foi presa no último sábado (29), teria fornecido um cheque pré-datado para o artista e desde então vinha o pressionando para realizar o pagamento, antes mesmo da data de vencimento.

O caso, que ocorreu em Goiânia, envolveu uma série de intimidações contra o sertanejo, que chegou a receber ligações, mensagens e até fotos da suposta autora.

Dentre as ameaças, ela chegou a enviar fotos da esposa de Rafael e da fachada do prédio onde eles moram, o forçando a realizar os pagamentos: “a família é onde mais dói”.

Em algumas mensagens, a suspeita chegou a dizer para o cantor “se cuidar” e utilizar “coletes à prova de balas”, enquanto um comparsa enviava imagens de armas de fogo, sendo uma espingarda e um fuzil.

A situação se escalonou tão rápido que Rafael chegou a perder R$ 35 mil após ser extorquido pela dona do cheque. Em uma das ocasiões, a esposa do artista precisou ser internada no Hospital Estadual de Urgências de Goiânia Dr. Valdemiro Cruz (Hugo), após passar mal por conta das intimidações.

Diante do ocorrido, a PC instaurou um inquérito para investigar o caso, resultando na prisão da mulher. O comparsa dela, que enviava as imagens das armas de fogo, não foi preso.

