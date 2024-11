Dominguinhos usa ‘articuladores’ para defender gestão e atacar possíveis adversários na disputa pela Presidência da Casa

Chefe do Legislativo Municipal têm escalado comunicadores da cidade para enaltecer feitos do último biênio

Pedro Hara - 12 de novembro de 2024

Dominguinhos é presidente da Câmara de Anápolis. (Foto: Ismael Vieira)

A disputa pela presidência da Câmara de Anápolis para o biênio 2025-2026 não se restringe ao prédio do Legislativo.

Fora dos limites da Casa, o atual presidente e pré-candidato à reeleição, Domingos Paula (PDT), tem usado ‘articuladores’ em veículos de comunicação para defender a atual gestão.

A estratégia foi relatada à Rápidas por vereadores, que disseram que comunicadores da cidade têm sido escalados para enaltecer os feitos de Dominguinhos e criticar possíveis adversários.

Como revelado pela coluna no dia 30 de outubro, o presidente tem feito promessas, como mudanças no organograma da Câmara, aumento no número de servidores por gabinete e distribuição de cargos nas diretorias da Casa.

De maneira oficial, Dominguinhos tem usado a tribuna do Legislativo para enviar recados ao prefeito Márcio Corrêa (PL), após ser ignorado pelo prefeito eleito.

Na última semana, Dominguinhos ameaçou criar um bloco de oposição caso não obtenha apoio na busca pela reeleição.