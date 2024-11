Enfermeiro de Goiás que dopou paciente para fins sexuais terá de enfrentar a Justiça

Servidor público está afastado desde junho, quando caso veio à tona

Paulo Roberto Belém - 12 de novembro de 2024

Sede do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás – TJGO (Foto: TJGO)

Um enfermeiro, que é servidor municipal em Itapaci, região Norte de Goiás, foi denunciado pelo Ministério Público de Goiás (MPGO), suspeito de ter abusado sexualmente de um paciente, em junho deste ano, em um centro de saúde do município.

De acordo com o órgão, Natal Caixeta Gomes, afastado por conta da suspeita, teria aproveitado do estado do homem, que não teve a identidade revelada, enquanto estava desacordado, após um atendimento do profissional de saúde.

O paciente estaria impossibilitado de oferecer resistência, pois o enfermeiro haveria aplicado medicamento sem a devida prescrição médica, o que teria resultado em sonolência, o que, segundo a denúncia, teria viabilizado o abuso.

O promotor de Justiça substituto Brendo Teófilo Emanuel Rocha Paz, ressaltou que, diante da gravidade das acusações e das evidências apresentadas, o Judiciário acatou a tese defendida pelo MP sobre o desvirtuamento da função pública, afastando-o do cargo.

“A decisão de afastamento do cargo representa um passo essencial para proteger as vítimas diretas e indiretas, bem como para garantir o cumprimento do mandamento constitucional de tutela integral da dignidade humana”, avaliou o promotor de Justiça.

Ele acrescenta ainda que “seguirá tomando todas as providências legais cabíveis para assegurar que os fatos sejam plenamente apurados e que as vítimas recebam o amparo necessário”, finalizou.