IFG abre seleção para contratar professores em Anápolis; confira as vagas

Além de salários que ultrapassam R$ 6,3 mil, oportunidades também contam com auxílio-alimentação de até R$ 1 mil

Thiago Alonso - 12 de novembro de 2024

Interessados devem se inscrever de forma online. (Foto: Reprodução)

O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Goiás (IFG) de Anápolis anunciou um novo processo seletivo simplificado, a fim de preencher quatro novas vagas para o cargo de Professor Substituto, com salários que vão de R$ 2.437,59 a R$ 6.356,02.

As oportunidades são destinadas para profissionais de nível superior e são destinadas para atuação em diferentes cidades, como Ciência da Computação, Educação Física, Matemática e Transportes.

Não o bastante, as vagas contam com carga horária que varia de 20h a 40h semanais, além de benefícios como auxílio-alimentação de até R$ 1 mil.

Os interessados devem se inscrever entre o dia 13 e 29 de novembro, por meio da aba de concursos no site da instituição. É necessário pagar uma taxa de inscrição de R$ 40.

Os candidatos serão examinados por etapas com análise de títulos e prova de desempenho didático com arguição. As datas das avaliações ainda não foram divulgadas.

Para mais informações, leia o edital.