Madrugada impressiona pela oscilação de chuva em Goiânia e regiões registram de 0 a 60 mm; veja onde mais choveu

Capital ainda registrou ventanias de até 20 km/h

Augusto Araújo - 12 de novembro de 2024

Visão aérea de rua da Região Central de Goiânia em dia de chuva. (Foto: Agência Cora Coralina)

O Centro de Informações Meteorológicas e Hidrológicas do Estado de Goiás (Cimehgo) publicou dados impressionantes sobre a chuva que caiu em Goiânia na madrugada desta terça-feira (12).

De acordo com o informe, a capital teve índices de até 60,6 mm, registrado no ponto de monitoramento do Detran, localizado na região Centro-Oeste do município.

Outra localidade que também marcou quantidades volumosas de chuva foi em Campinas, no 2º Batalhão da Polícia Militar (BPM), com 49,2 mm.

Na Maternidade Célia Câmara, localizada no Setor Vera Cruz, houve índices de 40,2 mm. O mesmo se repetiu no ponto de monitoramento do Setor Sul.

Por fim, outra região que teve registros fora da média foi o Jardim América, no Comando do Corpo de Bombeiros. A queda d’água chegou a 39,2 mm durante a madrugada.

Em contrapartida, houve também setores de Goiânia que não captaram chuvas, como o Jardim Pompeia e Balneário Meia Ponte (região Norte), além do Jardim Olinda e da Vila Pedroso (Leste).

Ainda conforme o Cimhego, houve rajadas de vento que oscilaram entre 14 km/h e 20 km/h.