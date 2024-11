Onde assistir Venezuela x Brasil pelas Eliminatórias da Copa nesta quinta-feira (14)

Seleção Brasileira vem com ânimos renovados após vitória nos últimos dois confrontos

Augusto Araújo - 12 de novembro de 2024

Venezuela e Brasil se enfrentam nesta quinta-feira (14). (Foto: Reprodução/ Rafael Ribeiro/ CBF)

Com os ânimos renovados após triunfar nas últimas partidas, a Seleção Brasileira volta a jogar nesta quinta-feira (14), contra a Venezuela, em partida válida pela 11ª rodada das Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026.

A bola vai rolar a partir de 18h, no Estádio Monumental de Maturin. Andres Rojas, da Colômbia, será o responsável pelo comando da equipe de arbitragem.

Na partida mais recente, jogada no dia 15 de outubro, o Brasil teve uma bela exibição contra o time do Peru, vencendo por 4 a 0. Raphinha, duas vezes, Andreas Pereira e Luiz Henrique balançaram as redes na ocasião.

Com isso, a Seleção ocupa o 4º lugar da tabela sul-americana, tendo 16 pontos conquistados – mesma quantidade que o Uruguai, uma posição acima.

Já a Venezuela vem de uma sequência de resultados negativos e não vence há cinco jogos, somando as Eliminatórias e a Copa América deste ano.

O placar mais recente foi uma derrota de virada para o Paraguai, por 2 a 1. Aramburu abriu para os venezuelanos, mas Sanabria, duas vezes, reverteu a situação para os paraguaios.

Assim, a Venezuela se encontra na 8ª colocação, com 11 pontos, fora da zona de classificação direta para a Copa do Mundo de 2026 e da repescagem.

A Rede Globo fará a transmissão do duelo pela TV aberta, assim como o Sportv pelos canais a cabo. A plataforma online Globoplay também vai repercutir a partida pelas mídias digitais.