Policial desabafa após mulher embriagada atropelar PM’s em blitz e ser solta no dia seguinte

Suspeita ainda chegou a ironizar o fato de estar bebendo ao volante

Thiago Alonso - 12 de novembro de 2024

Mulher é presa após atropelar policial. (Foto: Divulgação/PM)

Após ser presa por atropelar dois policiais em serviço e ainda ironizar o fato de estar bebendo, uma mulher foi solta menos de um dia depois do crime, após passar por uma audiência de custódia, nesta terça-feira (12), em Aparecida de Goiânia.

O caso ocorreu, na madrugada de segunda-feira (11), durante um bloqueio em via pública realizado pela Polícia Militar (PM), com o intuito de identificar infratores.

No vídeo, publicado no perfil do 2º Comando Regional da PM, um militar aproveitou da situação para “desabafar”, em uma ação que ele definiu como “uma reflexão”.

“O objetivo ali era trazer segurança as vias, recuperar veículos e tirar armas e foragidos de circulação. Mas menos de 24 horas depois ela já está nas ruas, e três policiais militares e uma viatura não estão nas ruas de Aparecida de Goiânia, para poder trazer segurança às pessoas de bem”, disse o policial.

No registro, a autoridade relatou que a suspeita dirigia em alta velocidade, quando viu a blitz policial e não conseguiu reduzir.

Com o impacto, a motorista acabou colidindo com uma viatura que estava estacionada, além de atingir outros dois policiais, sendo que um deles ficou gravemente ferido.

No entanto, ao ser abordada, ela afirmou que não faria o teste do bafômetro, pois sabia que iria dar positivo, uma vez que havia consumido bebidas alcoólicas.

“Bebi mais cedo, só que eu bebi só uma cerveja, é forte. Vai ficar com cheiro, se eu fizer o teste, isso vai sair”, disse, nervosa.

O militar atingido, por sua vez, precisou ser afastado do serviço e internado, sendo necessário passar por cirurgias, devido à gravidade das lesões.

Diante disso, a condutora foi autuada por embriaguez e lesão corporal – mas acabou sendo solta no dia seguinte.