6 utilidades que a toalha velha pode ter (são incríveis e pouco conhecidas)

Magno Oliver - 13 de novembro de 2024

Existem algumas utilidades da toalha velha que você pode fazer em casa e muita gente nem imagina. Algumas pessoas simplesmente descartam a peça.

1. Servir de pequenos panos para lavar e secar o carro

Dá para você dividir ela em vários pedaços e utilizar para lavar e secar o carro com uma só peça. Assim, a toalha velha pode ser usada para lavar, secar e até encerar o carro, pois ela possui boa capacidade de absorção de água e é suave o suficiente para não riscar a pintura.

2. Usar como protetor de pés de móveis

Recorte alguns pedaços e coloque toalhas velhas quadriculadas sob objetos pesados ou plantas para evitar arranhões. Assim, você pode usar sua toalha velha como um protetor de pés de móveis.

3. Tapete para banheiro

Da função de enxugar todo o corpo para a função de secar pés e piso do banheiro. Assim, dá para você usar sua toalha velha para secar o pé assim que sair do banho. Elas funcionam como absorventes de água e servem até para limpar o chão do cômodo.

4. Fazer almofadas ou travesseiros

Uma boa toalha velha pode servir para fazer almofadas e/ou travesseiros confortáveis. Assim, ao cortar as toalhas em pedaços e costurá-las, você pode criar almofadas ou travesseiros improvisados. Você preenche como quiser e pode fazer do tamanho que achar melhor.

5. Fazer de tecido para artesanato

Elas também são excelentes como matéria-prima para trabalhos artesanais. Assim, as toalhas velhas podem ser cortadas em tiras e usadas em projetos de artesanato, como tapetes de retalhos ou até mesmo grandes cobertores feitos à mão.

6. Luva de limpeza

Por fim, é isso mesmo que você leu. Dá para fazer uma luva com o material da toalha velha. Pegue a toalha que você não usa mais, corte-a em forma de luva dupla, costure e pronto. Você pode lavar lavar uma série de coisas, até mesmo para dar banho nos pets.

