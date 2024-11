Caiado condena atentado ao STF e culpa Governo Federal por atos violentos

Segundo o governador, "na falta de um líder forte, o extremismo e o crime organizado avançam"

Pedro Hara - 14 de novembro de 2024

Ronaldo Caiado, governador de Goiás. (Foto: Divulgação)

Após a detonação de explosivos em frente ao prédio do Supremo Tribunal Federal (STF), em Brasília, na noite desta quarta-feira (13), Ronaldo Caiado (UB) se manifestou pelas redes sociais e culpou o Governo Federal pelo episódio.

Segundo o governador, “na falta de um líder forte, o extremismo e o crime organizado avançam”. Caiado relembrou a morte do empresário Antônio Vinicius Lopes Gritzbach, assassinado no Aeroporto Internacional de Guarulhos no último sábado (09).

“Em um dia, faccionados se acham no direito de assassinar à luz do dia em pleno Aeroporto Internacional de Guarulhos. Três dias depois, assistimos, incrédulos, aos atentados contra a vida e a ordem, em atos terroristas na Suprema Corte e no Congresso Nacional”, postou o governador.

A postagem de Caiado foi amplamente criticada por usuários do X, antigo Twitter, que condenaram a fala e direcionaram a culpa do atentado ao ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).