Grupo de Roberto se reúne em casa de Thaís Souza para articular recondução de Dominguinhos à Presidência da Câmara

Base vê o Legislativo como essencial para sustentar os atuais comissionados da Prefeitura e o grupo midiático ligado ao prefeito

Pedro Hara - 14 de novembro de 2024

Dominguinhos durante discurso na tribuna da Câmara de Anápolis. (Foto: Ismael Vieira/Câmara de Anápolis)

A vereadora Thaís Souza (Republicanos) abriu as portas da casa dela na noite da útima quarta-feira (13) para receber vereadores da base aliada ao prefeito Roberto Naves (Republicanos).

O jantar, organizado em clima de discrição, teve como pauta central a articulação pela recondução de Domingos Paula (PDT) à Presidência da Câmara de Anápolis.

Como já reportado pela Rápidas, a movimentação reflete o esforço do prefeito para manter o comando do Legislativo, especialmente após o revés nas eleições com a derrota de Eerizania Freitas (UB).

O grupo vê a Câmara como peça fundamental para sustentar as centenas de comissionados lotados na Prefeitura e o grupo midiático bancado por Roberto, que faz oposição ao prefeito eleito Márcio Corrêa (PL).

Entre os vereadores que integram a articulação em prol da reeleição de Dominguinhos, destacam-se Luzimar Silva (PP), Alex Martins (PP) e Cleide Hilário (Republicanos).

Por outro lado, Andreia Rezende (Avante), Dr. José Fernandes (MDB), Jean Carlos (PL) e Policial Federal Suender (PL) também se organizam como possíveis postulantes ao cargo.