Morador humilha porteiro de condomínio em Anápolis que apenas queria fazer o correto

Vítima procurou a delegacia para tomar as medidas cabíveis

Davi Galvão - 14 de novembro de 2024

Vidro da guarita teria sido quebrado pelo morador. (Foto: Reprodução)

Um jovem, de 27 anos, que trabalha como porteiro em um condomínio de Anápolis, procurou uma delegacia nesta quarta-feira (13) após alegar ter sido desrespeitado e intimidado por um morador enquanto estava apenas seguindo as normas do local.

A vítima relatou que estava trabalhando quando, por volta das 22h, uma motorista, que não condômina, chegou no residencial.

Seguindo as regras, o porteiro então solicitou os dados pessoais e documentação da mulher, que teria se alterado e afirmado que não mais entraria no condomínio e telefonou para um morador, afirmando que tanto ela quanto o filho dele, que estava no carro, estavam sendo barrados.

Nisso, a vítima contou que o condômino, de 46 anos, foi até a portaria bastante irritado e começou a gritar, ameaçando o funcionário e dizendo que ele não era digno do trabalho e iria fazer o possível para ele perder o emprego.

O porteiro então solicitou que ele saísse da guarita, por ser um espaço restrito – momento em que o morador começou a dar chutes na porta de vidro, danificando-a, e só então voltando para casa.

O caso, registrado na delegacia, seguirá sendo investigado pela Polícia Civil (PC).