Homem assalta agência de turismo em Anápolis e funcionárias ficam 2 horas trancadas no banheiro

Proprietária chegou no local e encontrou as trabalhadoras, sendo que uma delas estava grávida

Natália Sezil - 28 de março de 2025

Câmera de segurança do local registrou a ação. (Foto: Reprodução)

A proprietária de uma agência de turismo se deparou com duas funcionárias trancadas no banheiro ao chegar na loja, localizada no Setor Central de Anápolis, nesta sexta-feira (28).

A cena foi resultado de um assalto ocorrido aproximadamente duas horas antes, quando um homem, de 35 anos, teria se passado por cliente para render as jovens e levar uma quantia em dinheiro.

Inicialmente, ele teria entrado na loja alegando querer o orçamento para uma viagem para Porto Seguro, na Bahia. A funcionária chegou a calcular o valor e começar o cadastro do suspeito.

Ao pedir o CPF dele, entretanto, o homem teria sacado uma arma de fogo, mandando as duas jovens ficarem quietas.

Mesmo aos avisos de que uma delas estava grávida, ele teria as empurrado para uma sala nos fundos e as trancado lá.

Além de levar R$ 4 mil da empresa, o suspeito também teria roubado R$ 50 de uma das funcionárias.

A proprietária do estabelecimento teria aparecido no final do expediente. Foi ela quem acionou a Polícia Militar (PM), após constatar o ocorrido.

Ao confirmar a identidade do homem, os policiais se deslocaram até a residência dele, sem localizá-lo, em um primeiro momento.

Apesar disso, o suspeito apareceu na casa enquanto as autoridades conversavam com o irmão dele, inclusive oferecendo resistência à ação policial. Ele teria agido agressivamente mesmo após ser algemado.

Assim, o homem foi conduzido à delegacia, onde a autoridade policial de plantão deliberou pela prisão em flagrante. Agora, ele deve ficar à disposição da Polícia Civil (PC).

