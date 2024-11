Oração de mãe pela vida dos filhos: para proteger e afastar eles de todo o mal

Orar pelos filhos é uma forma de cuidar e de reforçar o vínculo emocional e espiritual que une a família

Isabella Valverde - 14 de novembro de 2024

Para as mães, o desejo de proteção e felicidade dos filhos é um sentimento que não conhece limites.

Em meio aos desafios da vida, muitas delas buscam na oração uma fonte de força e conforto, colocando a vida dos filhos nas mãos de Deus e pedindo que Ele os guie com amor e sabedoria.

Uma oração que circula entre grupos de mães e redes sociais tem ganhado destaque pela maneira como toca o coração de quem a lê.

Com palavras cheias de fé, essa oração é um pedido para que os filhos estejam sempre protegidos, rodeados de boas influências e afastados de todo o mal.

A oração pede que Deus conceda saúde, coragem e discernimento aos filhos, para que tomem decisões sábias e saibam enfrentar os desafios com firmeza.

“Senhor, venho a Ti com o coração humilde e grato, confiando a vida dos meus filhos ao Teu cuidado”, inicia a oração.

“Que eles sejam envolvidos por Teu amor e graça, e que tenham força e coragem para enfrentar as dificuldades da vida.”

Esse pedido de bênçãos, porém, vai além de proteção física. As mães também pedem que os filhos tenham um coração cheio de compaixão, que sejam luz na vida de outras pessoas e que sejam capazes de encontrar amigos verdadeiros e trilhar um caminho de paz.

Ao final, a oração conclui com um desejo profundo: que cada um dos filhos cresça em fé e esperança, sempre sentindo a presença e o amor divino em sua jornada.

Seja no silêncio de uma oração individual ou em momentos de partilha com outras mães, essas palavras de fé se tornaram um exemplo de como o amor e a devoção são capazes de fortalecer e trazer paz em meio aos desafios do cotidiano.

Confira a oração:

Senhor, venho a Ti com o coração humilde e grato, confiando a vida dos meus filhos ao Teu cuidado. Rogo-Te, protege-os e guia-os em cada passo que derem. Que eles sejam envolvidos por Teu amor e graça, e que tenham força e coragem para enfrentar as dificuldades da vida.

Peço-Te, Pai, que os abençoes com saúde, para que possam cumprir a missão que reservaste para cada um deles. Que nunca falte o discernimento para tomarem decisões sábias e o desejo de buscar sempre a verdade e a justiça. Concede-lhes, Senhor, um coração compassivo, para que possam ser luz e ajuda na vida daqueles que os cercam.

Que eles encontrem amigos sinceros e caminhos de paz, longe de todo o mal e das tentações que possam desviá-los do Teu propósito. E que, em meio às incertezas, sintam sempre a Tua presença ao lado deles, guiando e confortando.

Abençoa, Senhor, cada sonho, cada passo, cada dia de vida que ainda viverão. Que eles cresçam em fé, amparados pela Tua mão, e que sintam sempre o conforto do Teu amor.

Amém!