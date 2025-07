O segredo do bife perfeito tá aqui: molhadinho, saboroso e pronto em minutos

Receita finalmente revela o que a gente tem que fazer para acertar o ponto para quem prefere ele mais suculento e macio

Magno Oliver - 15 de julho de 2025

(Foto: Captura de tela/ Instagram /@temperandocomjanainandrade)

Como você gosta de preparar o seu bife? Você é do time do bife mais seco ou molhadinho e suculento?

Pois se você é #teambifemolhadinho saiba que uma receita viralizou nas redes sociais trazendo um truque de chef pro preparo sair perfeito.

O vídeo mostra que o pulo do gato é colocar um pouco de farinha de trigo nos dois lados da carne. Além de bife, você pode fazer com frango ou carne suína.

Ingredientes da receita do bife suculento:

– 1 kg de filé bovino (tipo bife ou em medalhão, vai da sua escolha);

– 6 colheres de sopa de farinha de trigo;

– Sal e pimenta-do-reino a gosto;

– 3 dentes de alho (com casca e tudo, só amassados);

– 1 fio de azeite;

– Colher de sopa de manteiga;

– 1 ramo de alecrim;

– 2 colheres de sopa de molho shoyu;

– 1 copo americano de água fervente;

– Cheiro verde picado para finalizar.

Modo de preparo do bife suculento:

Primeiro passo é cortar os bifes mais fininhos, para ficarem baixinhos e cozinharem por igual. Assim, se preferir, pode fazer em formato de medalhão e até fazer com outra carne também (frango ou porco).

Escolhido o bife, agora você vai temperar com sal e pimenta-do-reino dos dois lados das tiras. Em seguida, polvilhe a farinha de trigo com a mão mesmo, só pra dar um empanado levinho — nada de casca grossa!

Próximo passo é aquecer uma frigideira grande com a manteiga e o fio de azeite de fundo. Amasse os dentes de alho com o amassador e coloque na frigideira junto com o ramo de alecrim para dar um sabor.

Agora adicione os bifes e deixe dourar de um lado. Só vire quando estiver bem douradinho. Agora vire, doure o outro lado, vamos acrescentar o molho shoyu e deixe dar uma reduzida rápida.

Por fim, agora vamos colocar a água fervente e deixar o molho apurar até engrossar um pouco. Finalize com cheiro verde picado e sirva com amor (e arroz fresquinho, de preferência).

Confira o vídeo completo com a dica:

