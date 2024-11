Após 9 dias internada, morre idosa que levou choque ao estender roupas no varal

Vítima foi arremessada contra um muro após a forte descarga elétrica

Thiago Alonso - 15 de novembro de 2024

Idosa estava internada no Hospital Estadual de Urgências Governador Otávio Lage de Siqueira (Hugol). (Foto: Reprodução)

Após 9 dias internada no Hospital Estadual de Urgências Governador Otávio Lage de Siqueira (Hugol), em Goiânia, morreu nesta quinta-feira (14), Edite de Souza Silva, de 69 anos.

A idosa foi hospitalizada após sofrer uma descarga elétrica ao estender roupas em um fio desencapado no varal de sua residência, em Guapó, município da Região Metropolitana de Goiânia.

Com o forte impacto do choque, a vítima foi arremessada até um muro, no qual bateu a cabeça, ficando gravemente ferida.

Diante disso, a família levou Edite para uma unidade de saúde local, sendo transferida posteriormente para o Hugol, já na capital.

Apesar dos esforços, a idosa não resistiu e veio a falecer no fim da noite desta quinta-feira (14), ainda no hospital.