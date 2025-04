Rota do Agro: investimentos devem ultrapassar R$ 7 bilhões nas BRs-060 e 364

Estrada também deve passar pelo Mato Grosso, fazendo uma ligação entre ambos os estados

Thiago Alonso - 01 de abril de 2025

Imagem mostra a BR-364. (Foto: Captura/Google Street View)

A Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) anunciou um novo edital para a licitação do novo trecho da ‘Rota do Agro’, entre as rodovias BR-060 e BR-364, que passam por Goiás e Mato Grosso.

Ao todo, o investimento para o projeto deve ultrapassar os R$ 7 bilhões, sendo estes valores provenientes de iniciativa privada, com aplicação ao longo de 30 anos de concessão.

As obras da nova rodovia devem compreender 490,065 km de extensão, a fim de destravar gargalos logísticos e modernizar os principais corredores de escoamento da produção agrícola do Centro-Oeste.

O trecho deve passar pelo entroncamento da BR-060 com o contorno de Rio Verde até a entrada da BR-364, no município de Jataí. Depois, o caminho deve avançar por regiões como Santa Rita do Araguaia (GO) e Alto do Araguaia (MT), até chegar à BR-163 em Rondonópolis (MT).

Além da extensão, que por si só já impressiona, a Rota do Agro deve contar com cinco praças de pedágio, as quais devem contar com sensores de cobrança automática, sem necessidade de barreiras físicas.

Não apenas isso, o trecho rodoviário deve incluir também 150,92 km de faixas adicionais em rodovias de pista simples; 45,62 km de duplicação de pista; 30 paradas de ônibus com infraestrutura adequada; 17 rotatórias alongadas e 21 passagens de fauna.

A licitação está marcada para o dia 14 de agosto e deve ser assinada ainda em 2025. O leilão ocorrerá na B3, a bolsa de valores de São Paulo, onde serão avaliadas propostas, verificando a combinação de tarifa ao usuário e valor de outorga ao Estado.

A empresa selecionada terá obrigações imediatas, iniciando a sinalização e recuperação de trechos críticos logo no início, além de implementar metas progressivas para duplicações, implantação de faixas adicionais e tecnologias inteligentes.

