Polícia prepara esquema especial de segurança para a final do Campeonato Goiano; veja as orientações

Portal 6 conversou com subcomandante do BEPE, que orientou o que os torcedores, principalmente do Anápolis, devem fazer

Paulo Roberto Belém - 28 de março de 2025

Final acontece no Estádio Serra Dourada. (Foto: Divulgação)

O subcomandante do Batalhão Especializado de Policiamento em Eventos (BEPE), capitão Diego Bernardes, explicou, em entrevista exclusiva ao Portal 6, sobre o esquema de segurança para a finalíssima do Goianão, entre Vila Nova e Anápolis.

O militar conversou com a reportagem pós-término da reunião que aconteceu na tarde desta sexta-feira (28), dizendo já estar ciente da quantidade de torcedores do Galo da Comarca que deve ir ao Serra Dourada e também explicando o que será feito.

“A partir de Terezópolis, estaremos com reforço escoltando os ônibus da organizada, designando-os até o espaço designado para torcida visitante”, citou. Tal área é o setor de cadeiras Sul.

Lá, os torcedores terão acesso exclusivo, cercado com tapumes: “tudo para evitar o contato com o torcedor do Vila Nova”.

Neste sentido, o capitão apontou a principal orientação aos torcedores tricolores.

“Vir para o estádio e adentrar, de forma rápida, não ficando em grupos congestionando os acessos para coibir eventuais desentendimentos entre torcidas opostas”, recomendou o capitão.

Pós-jogo, o militar confirmou que pode haver a retenção da torcida campeã, para que a oposta seja evacuada do estádio. No caso dos torcedores do Anápolis, também haverá escolta na volta até um ponto seguro, destacou o PM.

Sobre a torcida do Vila Nova, o capitão divulgou que ela terá acesso pelas cadeiras e arquibancadas Norte, além da arquibancada Sul, havendo divisão das torcidas com o apoio interno no estádio de 150 homens.

“O contato entre torcidas será zero dentro do estádio”, reforçou.

Seundo o oficial, todas as forças policiais estão empenhadas no evento. “Polícia Rodoviária Federal, BEPE, Batalhões de Choque, Cavalaria, Guarda Municipal, Trânsito, uma grande efetivo empenhando nesse grande evento. Tranquilidade para ambas as torcidas”.

