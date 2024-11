Com vários benefícios, Hering de Anápolis divulga vagas de emprego para público 50+ e aposentados

Empresa ainda destacou que oportunidades são para setores que exigem menos complexibilidade e esforço físico

Davi Galvão - 15 de novembro de 2024

Cia Hering, em Anápolis. (Foto: Divulgação)

A unidade da Hering, em Anápolis, anunciou que está com diversas vagas abertas voltadas para o público 50+, ainda que estejam longe do mercado de trabalho há tempos.

Ao Portal 6, a empresa destacou que as oportunidades são direcionadas a setores que precisam de mais constância e de menos complexabilidade, além de as tarefas exigirem esforço físico compatível com a idade.

Apesar da iniciativa ser chamada de Projeto 50+, também podem se candidatar pessoas acima dos 40 anos, sem um limite máximo.

Além de salário compatível com o mercado, a empresa também oferece diversos benefícios, como assiduidade, vale-alimentação, plano de saúde, plano odontológico, refeição na empresa, convênio com farmácia, gympass e vários outros.

Com relação ao fato de que grande parte do público alvo do projeto pode estar afastada do mercado há tempos, a Hering também destacou que está preparada para auxiliar nesta reinserção.

“Temos uma metodologia de treinamento para todos que entram, e em cada setor temos o multiplicador que é responsável por treinar e acompanhar esse novo colaborador”, explicou.

Por fim, com relação aos interessados em participar do processo seletivo, mas que já usufruem algum tipo de aposentadoria, a empresa orientou a consultarem junto ao INSS a possibilidade de exercerem atividades laborais, sem prejuízo ao benefício.

Para mais informações e envio de currículos, basta entrar em contato via WhatsApp: (62) 99113-9151.