Em clima de festa, o Rio Vermelho Atacadista lançou evento imperdível no aniversário da loja

Com duas unidades em Anápolis, rede promete descontos excelentes em todos os setores neste mês de novembro; confira

Gabriella Licia - 15 de novembro de 2024

Supermercado Rio Vermelho, em Anápolis. (Foto: Reprodução)

Em comemoração ao aniversário do Rio Vermelho Atacadista, as duas unidades de Anápolis estão com promoções que prometem parar a cidade.

Durante todo este mês de novembro, a empresa confirmou ao Portal 6 que manterá uma sequência de descontos inacreditáveis para todos os públicos, desde as carnes, até mesmo itens de higiene, laticínios, hortifruti, padaria, bebidas e demais setores, incluindo para o público comerciante.

Inclusive, na página oficial do Instagram do Rio Vermelho Atacadista, é possível conferir inúmeras promoções através das publicações nos stories e feeds. Clique aqui para conferir.

Para quem mora na região Oeste de Anápolis, a mais recente loja, localizada na Avenida Pedro Ludovico, na antiga Pecuária, também estará em clima de comemorações, oferecendo uma variedade de descontos aos clientes.

Vale ressaltar que a rede implementou um sistema útil e ágil, através do aplicativo, onde é possível conferir ofertas exclusivas e acompanhar o índice de economia, com o atalho ‘poupômetro’. O aplicativo está disponível para sistemas Android e IOS.