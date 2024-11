João Gomes e MC Cabelinho relatam perrengues do Grammy Latino

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) – Os artistas brasileiros João Gomes e MC Cabelinho estiveram presentes no Grammy Latino nesta quinta-feira (14) e, logo depois do evento, reclamaram dos perrengues que passaram no tapete vermelho.

Em vídeos publicados nos stories de João Gomes, os dois estão dentro de um carro e falam sobre o tapete vermelho que “foi triste”, segundo o cantor de forró e piseiro. “Nada de café, de água, só fila, fila, fila”, diz ele. MC Cabelinho faz coro às reclamações. “Duas horas na fila, não bebemos água, não bebemos café, não mijei, tô quase me mijando nas calças [sic]. E conto mais: chegamos lá para tirar foto no tapete vermelho, os paparazzi já tinham ido embora. Só tinham duas câmeras para mim”, relata o cantor. “Conquistar o mundo é muito difícil. Tem que ir devagar, tem que ter paciência. Porque, parceiro, fora do Brasil, nós estamos passando sufoco”, diz Cabelinho. “Os caras não deram uma água para nós.” Depois, João Gomes complementou escrevendo: “independente do resultado, estou feliz. Não é fácil, temos que continuar, sempre em frente. Até ano que vem. Com fé em Deus”.

Os dois foram indicados ao prêmio, mas saíram de lá sem troféus. A dupla também aparece em um vídeo que circula nas redes sociais. Eles interromperam uma entrevista de Luísa Sonza no tapete vermelho e disseram que ela furou a fila para entrar. MC Cabelinho afirma que eles ficaram mais de uma hora na fila, enquanto a cantora chegou e entrou em cinco minutos. “A gente dá nosso jeitinho brasileiro”, responde Sonza. “E eu puxei vocês junto”, defende ela.