Jovem de Goiânia compartilha emoção ao atender Jorge, da dupla com Mateus: “me pagou até um picolé”

Registro publicado no TikTok chamou atenção dos internautas, que relataram também querer "realizar este sonho"

Thiago Alonso - 15 de novembro de 2024

Jovem se emocionou ao encontrar o artista. (Foto: Reprodução/TikTok)

Goiânia é conhecida como a “Terra do Sertanejo”, seja pelo grande número de artistas revelados na região, ou até mesmo pelo potencial polo musical da cidade. Não à toa, esses cantores são vistos frequentemente em diversos estabelecimentos da capital.

Foi em uma dessas situações que uma moradora do município encontrou Jorge, da dupla com Mateus, ao atendê-lo no trabalho.

O vídeo, publicado no perfil do TikTok de Iolsayo (@Iolsayo), já acumula mais de 39 mil visualizações e ultrapassou 5,6 mil curtidas.

No registro, a jovem brincou ao dizer que este é “o dia mais comum do goiano”, ironizando o contexto aleatório. Ela ainda mencionou o fato de o cantor ter pago um picolé para ela.

Animada, a goiana compartilhou diversas imagens do presente dado pelo dono da voz de “Louca de Saudade”. Nos comentários, internautas se surpreenderam com a situação inusitada.

“Eu guardava a embalagem desse picolé para o resto da vida”, disse uma seguidora.

“Isso é quase um sonho. Como você reagiu?”, perguntou outra. “Fiquei surtando sem demonstrar, quando ele chegou, fiquei fingindo que não estava acontecendo”, explicou Iolsayo.

“Você venceu na vida, agora estou com inveja de não morar em Goiânia”, brincou outra internauta.