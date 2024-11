Motociclista morre em Anápolis após colidir com carro em estrada vicinal

Motorista já se apresentou a Polícia Civil e contou porque fugiu do local sem prestar socorro

Gabriella Pinheiro - 15 de novembro de 2024

(Foto: Reprodução)

Um grave acidente de trânsito envolvendo um carro e uma moto deixou um motociclista, de 41 anos, morto na noite desta sexta-feira (15), na BR-153, em Anápolis.

A situação aconteceu quando a condutora do automóvel trafegava pela rodovia, próximo ao posto Brasil, quando notou uma motocicleta na frente.

Devido a falta de sinalização do veículo e apesar da tentativa de desviar, ela acabou colidindo contra a moto em uma estrada vicinal, fazendo com que a vítima batesse no parabrisa e caísse no chão. Ela, porém, fugiu do local sem prestar socorro.

A Polícia Militar (PM), Corpo de Bombeiros foram até o local e uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) esteve presente e constatou o óbito.

Momentos depois, a motorista do carro procurou uma delegacia da Polícia Civil (PC) para relatar o ocorrido. Segundo ela, devido ao impacto, o carro teria tido danos, o que a fez sair do local e seguir até a loja da Havan, onde deixou o automóvel e procurou uma delegacia para revelar a situação.

Questionada, ela afirmou não ter ligado para a Polícia Militar (PM), nem para o Corpo de Bombeiros ou Samu, devido aos problemas no veículo, e que foi informada sobre a morte do motociclista na delegacia.

O caso deve ser investigado pela Polícia Civil (PC).