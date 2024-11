Motorista de aplicativo inova mostrando a passageiros técnica para não perder o celular

Passageira registra cena inusitada do sistema de segurança do condutor enquanto fazia viagem

Magno Oliver - 15 de novembro de 2024

(Foto: Captura de tela / X/ @thaisfabris)

Utilizar o serviço de motorista de aplicativo é ter a certeza que, mais cedo ou mais tarde, você passará por algum tipo de história ou situação inusitada. Nunca falha esse tipo de acontecimento.

Assim, um registro em tom de alerta e segurança que uma passageira fez no carro de um motorista de aplicativo viralizou nas redes sociais e chamou a atenção dos internautas.

Dessa forma, acontece que o que era para ser um dia de muitas viagens e faturamento pelas ruas, acabou se tornando um momento de alerta. O objetivo foi para mostrar para a internet como funciona a conduta dos motoristas de aplicativo em uma cidade como São Paulo.

Uma passageira viralizou com uma postagem no antigo Twitter, atual rede X, após publicar como é o esquema de segurança ao usar o serviço de motorista por aplicativo em São Paulo.

Na imagem publicada no X, pelo perfil do “@thaisfabris”, a imagem publicada bombou nas redes sociais e viralizou causando várias reações.

“E o motorista do Uber que meteu pregos na capinha do celular para não ser roubado”, disse ela na legenda de início da postagem.

No registro publicado na rede social, ela mostra a imagem de um celular com uma capinha cheia de pregos fixada no painel do veículo. Assim, o objetivo é evitar que os ladrões enfiem a mão dentro do carro e puxem o aparelho rapidamente.

“E o motorista do Uber que meteu pregos na capinha do celular para não ser roubado, deixando São Paulo isso aqui mais próximo do cenário de Mad Max?”, finalizou.

“Hellraiser é você? E não é que é uma boa ideia?”, disse um seguidor nas replies da postagem.