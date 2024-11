Concurso Público com quase 100 vagas e salário de até R$ 5 mil é suspenso em Goiás; entenda motivo

Recomendação partiu do Ministério Público e não há previsão de retomada do processo seletivo

Davi Galvão - 16 de novembro de 2024

Imagem de candidato preenchendo cartão-resposta de concurso público. (Foto: Reprodução)

A Prefeitura de Santa Fé de Goiás decidiu suspender o concurso público previsto no Edital 1/2024, que oferecia 97 vagas para diversos cargos, destinado a formação de cadastro de reserva e contratação de início imediato, e salários de até R$ 5 mil.

A medida segue uma recomendação feita pelo Ministério Público de Goiás (MPGO) e foi divulgada pelas redes sociais da administração municipal.

O promotor de Justiça Luan Vitor de Almeida Santana apontou possíveis irregularidades no processo, incluindo suspeitas de favorecimento a pessoas ligadas à gestão atual. Segundo ele, isso pode comprometer a isonomia do certame e indicar vantagens ilícitas.

Além disso, o Instituto de Tecnologia e Educação Ltda. (Itec), banca organizadora do certame, está sob investigação em outros casos. O MPGO destacou que ao menos cinco concursos conduzidos pela instituição foram anulados por problemas como fraudes e irregularidades.

Com as denúncias em apuração pela 1ª Promotoria de Justiça de Jussara, o concurso, que seria realizado neste domingo (17), permanecerá suspenso até que os questionamentos sejam resolvidos. Não há previsão para a retomada do processo seletivo.