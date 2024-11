Divulgada a lista de cursos que mais exigem dedicação dos estudantes na faculdade

Pesquisa levantou dados sobre as principais graduações que exigem um pouco mais de dedicação de seus alunos

Magno Oliver - 16 de novembro de 2024

(Foto: Divulgação/UFV)

Não adianta, para se formar em um curso superior, é preciso se dedicar, passar horas estudando, fazendo trabalhos e cuidando de uma boa preparação profissional para o mercado de trabalho.

Assim, a Universidade de Indiana, nos Estados Unidos, publicou recentemente um estudo que aponta os cursos universitários mais exigentes em termos de dedicação dos estudantes em sua formação.

A pesquisa National 2016 Study of Student Engagement (NSSE) foi realizada com base em dados coletados em diferentes universidades sobre o tempo gasto para se preparar para a aula por semana, incluindo ler, escrever e fazer trabalhos de casa ou no laboratório de pesquisas.

Divulgada a lista de cursos que mais exigem dedicação dos estudantes na faculdade

O levantamento foi atrás das áreas acadêmicas que mais exigem tempo e esforço dos alunos para alcançar bons resultados no curso e obterem o diploma de graduação em curso superior.

Assim, o estudo reuniu informações de carga horária, atividades extracurriculares e desafios acadêmicos enfrentados em cada disciplina, que mostraram as faculdades onde os alunos precisam se dedicar com mais intensidade.

A pesquisa apontou que os estudantes de Arquitetura dedicam, em média, 22,2 horas por semana de preparação, sem mencionar o tempo em sala de aula. Eles chegam a ficar em sala de aula cerca de 2,5 horas a mais comparando com qualquer outro curso.

Depois de Arquitetura, estão entre os cursos mais desafiadores áreas como Química, Contabilidade, Arquitetura e Urbanismo, Direito, Engenharia Aeroespacial e Medicina.

Cada um desses cursos, segundo os pesquisadores, apresenta não apenas currículos extensos, mas também avaliações rigorosas e uma série de exigências práticas e teóricas que exigem dos alunos uma rotina constante de estudo.

Além disso, muitas dessas formações têm um conteúdo técnico e prático bastante densos, fazendo com que a carga horária de estudos se estenda bem além da sala de aula.

Veja a lista a seguir e acesse o site da NSSE para ler a pesquisa completa. No quadro, temos a graduação e o tempo gasto, em horas, em média de dedicação.

Via The Tab, NSSE. H/T Curbed.