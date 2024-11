Polícia Civil pede apoio da população para encontrar suspeito de matar atual da ex, em Goiás

De acordo com as investigações, o suspeito invadiu a casa da ex-namorada no dia anterior ao crime e permaneceu escondido até o retorno da mulher e do companheiro.

Ao encontrá-los, ele atirou contra ambos. A ex-companheira do suspeito foi atingida por três disparos na mão e segue internada.

Após o ataque, Robson teria fugido no carro de Dernival da Cruz Maia, vereador pelo PCdoB. Em depoimento, o político afirmou ter sido sequestrado, mas foi preso no dia 14 de novembro, acusado de facilitar a fuga. O veículo e a arma usados no crime foram apreendidos.

A polícia acredita que o crime foi motivado pela recusa do suspeito em aceitar o fim do relacionamento. A identidade dele foi divulgada para auxiliar nas buscas e incentivar denúncias da população.