Anápolis inicia vacinação contra Influenza a partir de terça-feira (1º); veja quem pode se vacinar

Aparecida de Goiânia também disponibilizou as datas para imunização

Beatriz Bueno - 30 de março de 2025

(Foto: Paulo H. Carvalho / Agência Brasil)

A campanha de vacinação contra a Influenza em Anápolis terá início nesta terça-feira (1º), com foco nos grupos prioritários.

A mobilização nacional, que inclui o Dia D, será realizada em 10 de maio.

O público-alvo prioritário para a vacinação em Anápolis inclui crianças de 6 meses a 6 anos, gestantes e idosos a partir de 60 anos.

Além dos grupos principais, a estratégia de vacinação abrange ainda puérperas, indígenas, trabalhadores da saúde, educação, forças de segurança, profissionais das Forças Armadas, pessoas com doenças crônicas não transmissíveis e condições clínicas especiais.

Pessoas com deficiência permanente, caminhoneiros, trabalhadores do transporte rodoviário, portuários, funcionários do sistema prisional, população privada de liberdade, jovens em medidas socioeducativas (de 12 a 21 anos) e pessoas em situação de rua também estão incluídos na campanha.

A vacina protege contra o vírus da Influenza, que causa infecções respiratórias com alta capacidade de transmissão, e a imunização ocorrerá nas unidades básicas de saúde de Anápolis.

Vacinação contra a influenza também começa em Aparecida de Goiânia

Já Aparecida de Goiânia, a vacinação contra a gripe terá início nesta segunda (31), a partir das 7h30.

A campanha de imunização será disponibilizada ao longo do ano em 37 salas de vacinação espalhadas pela cidade, com dois “Dias D” de mobilização marcados para 12 de abril e 10 de maio.

Este ano, a vacina contra a Influenza foi incorporada ao Calendário Nacional de Vacinação para crianças a partir de seis meses até menores de seis anos, gestantes e idosos com 60 anos ou mais, garantindo acesso contínuo à vacina para esses grupos.

Para receber a vacina, os cidadãos devem apresentar documento pessoal e, quando necessário, comprovação da condição que garante a inclusão no grupo prioritário.